Milli Savunma Bakanlığın 18 İşçi Alacak
Milli Savunma Bakanlığın 18 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 31 ekim 2023
Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 27 Ekim 2023 00:10, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 01:17
Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sa Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında 2 (iki) engelli ve 16 (on altı) terörle mücadeled sayılmayacak şekilde yaralananlardan sürekli işçi alınacaktır.
Başvurular Türkiye iş Kurumu üzerinden yapılacaktır. Üan ile ilgili bilgiler Kurumu internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/) ulaşılabilmektedir. ilan tarihi itibarı ile yayınlanmıştır.