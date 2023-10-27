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Milli Savunma Bakanlığın 18 İşçi Alacak

Milli Savunma Bakanlığın 18 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 31 ekim 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 27 Ekim 2023 00:10, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 01:17
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Milli Savunma Bakanlığın 18 İşçi Alacak

Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sa Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında 2 (iki) engelli ve 16 (on altı) terörle mücadeled sayılmayacak şekilde yaralananlardan sürekli işçi alınacaktır.

Başvurular Türkiye iş Kurumu üzerinden yapılacaktır. Üan ile ilgili bilgiler Kurumu internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/) ulaşılabilmektedir. ilan tarihi itibarı ile yayınlanmıştır.

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