Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Denetçi Alım İlanı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:

TENMAK DENETÇİSİ POZİSYONUNA ALIM İLANI

1. GENEL AÇIKLAMALAR

2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'un Geçici 6 ncı maddesi uyarınca 2 (iki) adet TENMAK Denetçisi pozisyonu için Kurumumuzca yapılacak Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 10/04/2023 tarihi itibarıyla genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadro veya pozisyonlarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az beş yıl görev yapmış olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

3.1. Başvurular 06/11/2023 tarihinde başlayıp 10/11/2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

3.2. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

3.3. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

3.4. Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

3.5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3.6. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

4. BAŞVURU BELGELERİ

4.1. Kurumlarınca onaylı, müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadro veya pozisyonlarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil hizmet sürelerini, derece ve kademelerini ve hizmette geçen diğer süreleri gösterir hizmet belgesi.

4.2. Fotoğraflı özgeçmiş belgesi.

4.3. Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğuna dair beyan.

4.4. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi olmadığına dair beyan.

4.5. Otomatik olarak gelen, adaylara ait lisans bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

5.1. Kurum tarafından, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Başvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adaylar giriş sınavına çağrılacaktır.

5.2. Başvuru sonuçları Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) yapılacak duyurudan ve adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.3. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.

5.4. Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Kuruma yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

6. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI

6.1. Giriş (Sözlü) Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yeri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Kurumun internet sitesinde yapılacak duyurudan ve adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

6.2. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

6.3. Giriş sınavında adaylar;

a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

6.4. Sınav konuları;

a. Ceza Hukuku.

b. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.

ç. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

d. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği.

e. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

f. 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

g. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

ğ. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.

h. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.

ı. TENMAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği

i. 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile ilgili maddeleri.

j. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel

Yönetmeliği

k. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Denetim Hizmetleri

Koordinatörlüğü Yönetmeliği

l. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Teşkilatı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

m. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ödül Programı ve Etkinlik Desteklerine İlişkin Yönetmelik.

n. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik.

6.5. Kurum gerekli görmesi halinde giriş sınavı tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

7. GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ

7.1. Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecektir.

7.2. Adayların giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için başarı puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.

7.3. Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Kurumun internet sitesinde yapılacak duyurudan ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

7.4. Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Kuruma yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

8. YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE SÖZLEŞME İMZALANMASI

8.1.70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanacaktır. Başarı puanı aynı olan adaylarda müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadro veya pozisyonlarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil hizmet süresi fazla olan adaya sıralamada öncelik verilecektir.

8.2. Giriş sınav puanları esas alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 2 (iki) asıl ve 2 (iki) yedek aday belirlenecektir.

8.3. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kurumun internet sitesinde yapılacak duyurudan ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

8.4. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

8.5. Giriş sınavını asıl olarak kazanan adaylardan süresi içinde sözleşme imzalayarak göreve başlamayan veya göreve başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine yedek adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere göreve başlatılabilecektir. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

8.6. Giriş sınavını asıl olarak kazanan adaylardan, sınava başvuru şartlarını taşıyan ve ilan edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim edenler ile TENMAK Denetçisi pozisyonları için sözleşme imzalanacaktır. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla Kuruma teslim edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8.7. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyen adayların göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

8.8. Göreve başlama hakkından feragat eden adaylar ile sözleşme imzalanmayacaktır.

8.9. Göreve başlamaya hak kazandığı halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içinde sözleşme imzalayarak göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların göreve başlama işlemleri iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

9. DİĞER HUSUSLAR

9.1. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. Göreve başlayanların bu işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

9.2. Kurum sınav ve göreve başlama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarla ilgili belge talep edebilecektir.

9.3. Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Denetim Hizmetleri Koordinatörlüğü Yönetmeliği ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

10. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu

İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

www.tenmak.gov.tr

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:192 Çankaya/ANKARA 06510

Tel: 0 (312) 295 87 00 Dahili: 4716 / 4752

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

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