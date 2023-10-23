Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Söz konusu pozisyonda istihdam edilecek personel; açık, kapalı alanların temizliği, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde çalıştırılacaktır.

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1) BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

c) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)

ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.

e) Arşiv araştırması olumlu olmak.

f) Askerlik çağma gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

B- Özel Şartlar

a) Ortaöğretim (lise veya dengi okul) kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına sahip olmak.

d) Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. (Başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu Genel Müdürlüğe sunmaları gerekir.)

2. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER

a) Adaylar, başvurularını 23/10/2023-27/10/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

b) Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

c) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler, başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacaktır. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. (Lise mezuniyet bilgileri temin edilemeyen adaylar, diplomalarım sisteme kendileri yükleyeceklerdir.) Temizlik ve/veya hijyen sertifikası başvuru esnasında adaylar tarafından yüklenecektir. Sertifika sahibi olmayan adayların başvurulan kabul edilmeyecektir.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kuramlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurulularından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatmda başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P94 puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

b) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve 10 katı kadar yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüz internet site§İ4jd«^a^vvw.mapeg.gov.tr) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.go'^^^^eO.d^mto edilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıç® .hedjajtekfiii^e^İMiat yapılmayacaktır

ç) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanlarm yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

d) Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4. BİLGİ ALMA

Adaylar, başvuru sonuçları ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca başvurular ile ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

Tel: O (312) 212 80 00/ 5808 - 5809 İlan olunur.