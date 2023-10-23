TCDD 24 İşçi Alacak

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 24 DAİMİ İŞÇİ ALINACAK OLUP ADAYLARIN AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLARI DİKKATLE OKUMALARI GEREKMEKTEDİR.

1) İlanlarımıza başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 23.10.2023-27.10.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2) Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

3) İŞKUR'ca bildirilecek NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1'er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

4) İŞKUR'ca bildirilecek nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5) Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

6) TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ'de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

7) Sadece 18-35 yaş arası ve sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerlerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin beden gücüyle çalışması gerektiğinden dolayı erkek adaylar istihdam edilecektir.)

8) Sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği "BECERİ" alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü "MESLEKİ YETERLİLİK" alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.

9) Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir. (Özel hastanelerden alınacak raporlar kabul edilmeyecektir.)

10) 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden; TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim, kurs ve staj giderlerinin i4 'si oranında tazminat talep edilir.

11) İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.

İŞKUR NİHAİ LİSTEDE YER ALIP, TALEPLERİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

(Evrak teslim tarihleri nihai liste ilan edildikten sonrawww.tcddtasimacilik.gov.tradresinden ilan edilecektir.)

Nihai Listedeki Tüm Adaylardan;

1- Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr web adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.),

4- Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),

6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı),

7- Başvuru Formu

Nihai Listedeki Kaynakçı Adaylarından;

" Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)" veya "Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

(Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)" belgesi istenecektir.

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