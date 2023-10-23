Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine yüklenecektir. (Başvuru formu gerekli bilgiler girildikten sonra sistem tarafından oluşturulacaktır.)

2- Özgeçmiş,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- Lisans/lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi veya e- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge,

5- Lisans eğitimi ile ilgili resmi transkript belgesi fotokopisi veya e- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge, (Diploma supplement kabul edilmeyecektir.)

6- Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi fotokopisi veya e- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge, (İlanda belirtilen özel şarta göre)

7- 1 Adet fotoğraf,

8- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge e- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge,

9- ALES Sonuç Belgesi Çıktısı (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Çıktısı (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili.)

AÇIKLAMA

- Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

- ALES muafiyet talebi olan adaylar sistem üzerinden ALES belgesi yerine muafiyet dilekçelerini yüklemeleri gerekmektedir.

- Sisteme yapılan eksik ya da hatalı başvurular geçersiz sayılacaktır.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Adaylar sonuçları sistem üzerinden görebilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.-İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

NOT:

- Adaylar başvuru kaydını tamamladıktan sonra başvuru numarası ile online (çevrimiçi) sistem üzerinden başvuru süresi bitimine kadar başvurularını takip edebilirler.

- Başvuru sırasında oluşabilecek teknik sorunlar için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.