Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıca yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

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1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

A-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B- DİĞER ŞARTLAR (Tüm pozisyonlar için)

- İlanda belirtilen şartları taşımak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri (ruhsal-fiziksel) bulunmamak.

- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) çalışmayı kabul etmek,

- Herhangi bir engelli raporu olmamak.

- Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmayı kabul etmek (Tüm pozisyonlar için)

- Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.

- Çalışma deneyiminde pozisyonun karşısında belirtilen SGK/İŞKUR meslek kodları ve SGK kayıtları dikkate alınacaktır.

- İlanda belirtilen meslek kodlarındaki ilan yayım tarihi öncesi çalışma deneyimleri değerlendirmeye alınacaktır.

- İlan başvuru tarihlerindeki SGK/İŞKUR meslek kodu düzelti veya değişiklikleri kabul edilmeyecektir.

- Başvuru şartlarını sağlayanların 2022 KPSS sınavı P94 puanı değerlendirilecektir. Sıralama puan üstünlüğüne göre yapılacak olup ayrıca bir sınav yapılmayacaktır.

2- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR:

1. Müracaat edecekler ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş barkodlu belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadan kaynaklı gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihi itibari ile kurum kayıtlarına girmeyen evraklar dikkate alınmayacaktır.

2. Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar http://personel.gop.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

a. Sözleşmeli Personel Alım İlanı Başvuru Formu

b. Diploma/Mezuniyet Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya e-Devlet kapısından oluşturulmuş barkodlu belge)

c. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (2022 KPSS P94 puanı değerlendirilecektir)

d. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

e. Deneyim için SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya e-Devlet kapısından oluşturulmuş barkodlu belge)

f. Askerlik, Sağlık, Çalışma ve Adli Sicil Durumu Beyanı

g. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdan Sureti

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"

6. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

Başvuru şartlarını sağlayıp KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç on (10) iş günü içerisinde https://personel.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Başvuru şartlarını sağlamayanlar da ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonu kadar aday asıl, şartları sağlayan diğer başvuranlar ise yedek olarak belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sonuçların yayımlandığı ilanda belirtilen süre içerinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Posta yoluyla başvuracaklar için iletişim bilgileri:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Taşlıçiftlik Yerleşkesi Merkez/TOKAT

Bilgi İçin

Personel Daire Başkanlığı

Tel

İLAN TARİHİ

SON BAŞVURU TARİHİ

(356) 2521616-(1178)-(1179)

20.10.2023

03.11.2023 Cuma (Mesai bitimine kadar)

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