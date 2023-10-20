Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://gaunay.gantep.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak, "Online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet taşınabilir bellek ile şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine'' uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; https://gaunay.gantep.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik başvuracaklardır. "Online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet taşınabilir bellek (başvurulan anabilim dalını belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların PDF forma tında taşınabilir belleğe aktararak) kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adayların Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulan "Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edi len adayların müracaatları kabul edilecektir.

Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

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