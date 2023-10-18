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Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 1 kasım 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 18 Ekim 2023 00:40, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 01:11
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Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara

göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi

Son Başvuru Tarihi

Başvuruda İstenen Belgeler

18/10/2023- 01/11/2023

01/11/2023 Saat: 17:00

Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil belgesi.

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi :

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 06/11/2023

Giriş Sınavı Tarihi : 09/11/2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 15/11/2023

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