Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğ ile "Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular https://apas.ege.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacaktır.

Adaylar; son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, kimlik belgesi, e-Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge), hizmet belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalarını tarayarak https://apas.ege.edu.tr üzerinden yüklemesi gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından başvuracak olanlar için geçerlidir.

Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr/tr-1655/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_elemani_basvuru_kosullari.html adresinden ulaşılabilir.

Yukarıda belirtilen adreste bulunan "Öğretim Üyesi Başvuru Formu"nu doldurup ıslak imzalı ve fotağraflı olarak taratıp APAS (Akademik Personel Atama Sistemi) üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

İlanımız "www.ege.edu.tr" adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

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