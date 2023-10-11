Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri gerekmektedir.

Başvurular son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00'a) e-posta yoluyla yapılır. E-posta adresi: ([email protected])

Postayla ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Duyuru Başlama Tarihi : 11.10.2023

Son Başvuru Tarihi : 25.10.2023

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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi: Hangi ilana başvurulduğu bilgisini içeren serbest formatta başvuru dilekçesi yazılması yeterlidir.

2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve varsa en az bir referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans Diploması, Lisans Transkript Belgesi (Nihai değerlendirme aşamasında Lisans Eğitimi ile ilgili GPA notu için esas alınır.) Tezli Yüksek Lisans diploması ve varsa Doktora Diploması (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir.) Diplomaların yerine e-Devlet Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan mezun belgeleri de kabul edilir. Devam eden yüksek lisans ya da doktora için Öğrenci Belgesi ibraz edilmesi rica olunur.

5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

8. Varsa yayınların kopyası

9. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi kopyası

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00'a) yukarıda belirtilen evrakları e-posta yoluyla, [email protected] adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Postayla ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyurulur.