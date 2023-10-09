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Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 68 personel Alacak

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 68 personel Alacak. Son başvuru tarihi 13 ekim 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 09 Ekim 2023 02:50, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 04:47
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Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı 68 personel Alacak

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO'nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına toplam 68 (Lisans mezunu) personel alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. İlişikte detayları yer alan 68 kişilik personel ihtiyacımıza, ülke düzeyinde Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 09.10.2023-13.10.2023 tarihleri arasında 5 gün süreyle başvuru yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlar ve kontenjan ekli tabloda sunulmaktadır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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