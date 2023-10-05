İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı), YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu (her sayfa ıslak imzalı son sayfa isim soy isim) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını ( Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, profesörlük baş eseri, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 6 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı), YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve ıslak imzalı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını ( Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 4 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı) (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve ıslak imzalı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını (Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 4 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; - Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır) - Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan ,Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: 50 puan, - Meslek Yüksekokulnda Yabancı Dil puanı aranmamaktadır. Araştırma Görevlisi Başvurularında Türkçe Eğitim veren bölümlerde Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: 50 puan, - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri, - Onaylı lisans Transkripti, -Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 1 Adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için askerlik tecil, terhis veya muafiyet belgesi - Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

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