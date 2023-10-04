TÜBİTAK, 3 personel alacak

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TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE (KADROLU PERSONEL) ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLECEKTİR.

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