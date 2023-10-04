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TÜBİTAK, 3 personel alacak

TÜBİTAK, 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 25 ekim 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Ekim 2023 02:00, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 01:50
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TÜBİTAK, 3 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE (KADROLU PERSONEL) ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLECEKTİR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 25.10.2023

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