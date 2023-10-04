TÜBİTAK, 3 personel alacak
TÜBİTAK, 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 25 ekim 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Ekim 2023 02:00, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 01:50
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE (KADROLU PERSONEL) ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLECEKTİR.
SON BAŞVURU TARİHİ: 25.10.20231 <>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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