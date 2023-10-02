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Türkiye İstatistik Kurumu 2 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu 2 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ekim 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 02 Ekim 2023 01:02, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 01:05
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Türkiye İstatistik Kurumu 2 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

MERKEZ TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Türkiye İstatistik Kurumu Yazılım Daire Başkanlığı ve Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adayların; Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Platformu (CBİKO) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek şartları sağlayanların başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapmaları gerekecektir. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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