Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ SANATÇI ALIM İLANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa illerinde bulunan ve aşağıda yer alan birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 8 inci maddesi kapsamında görev yapmak üzere belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır. Takip eden yıllarda, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin, pozisyon vize durumu ve Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

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A- GENEL ŞARTLAR:

1- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 5649 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

Orkestralar için;

Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, flüt, fagot, korno, klarinet, trompet, trombon, tuba, piyano, vurmalı çalgılar ve arp branşları için; Resmi ve Özel Konservatuarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak.

Koro ve Topluluklar için;

Semazen, tanbur, yaylı tanbur, yaylı ve mızraplı tanbur, kemençe, erkek ses, ney, ritim, kanun, trompet (mehter), zurna (mehter), nakkare (mehter), vokal çevgen (mehter), ney (tasavvuf), ud, ud (tasavvuf), kadın ses, erkek ses (bas), erkek ses (tenor), erkek ses (bariton), akordeon, klarinet, klasik kemençe, klavye, dombra-kopuz-tar-Şerter, keman, viyola, viyolonsel, alto kopuz, mey-zurna, kemança, kontrabas, bağlama, zurna-balaban-nefesli, kaval-sipsi-nefesli, klasik/elekrogitar, bas gitar, cura, tar, klavye-gitar, ney-sipsi branşları için; en az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak.

Çok Sesli Müzik Korosu için;

Soprano, alto, tenor, bas branşları için; üniversitelerin/konservatuarların şan bölümünden mezun olmak.

Devlet Halk Dansları Topluluğu, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Ankara Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ve Ankara Devlet Modern Dans Topluluğu;

Kadın ve Erkek Dansçı adayları için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak ve halk dansları veya dans ile ilgili özel eğitim almış olmak,

b) Kadınlarda en az 1.65 cm, en çok 1.80 cm, Erkeklerde en az 1.75 cm, en çok 1.95 cm boy ölçülerine sahip olmak,

c) Dansçı fiziğine uygun bedensel uyum, görünüm ve esnekliğe sahip olmak, (Sınav yerinde gerekli görülen bedensel ölçümler yapılacaktır.)

d) Ses duyma yeteneği ve ritim bilgisine, iyi bir halk dansları tekniğine, hareket dizinlerini algılama, çabuk öğrenme ve uygulama becerisi ile estetik tavra sahip olmak,

e) Halk Danslarının gerektirdiği yüksek eforu gösterebilecek kadar iyi bir sağlık durumuna sahip olmak,

f) Seyahat engeli bulunmamak,

g) Yurtiçinde ve yurtdışında, çalıştığı kurumun kurumsal kimliğine uygun hal ve davranışlarda bulunma sorumluluğunu taşımak,

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu için;

1- Semazen adayları için;

a) Orantılı boy ve kilo ölçülerine,

b) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

c) Özellikle Mevlevi Ayini repertuar bilgisine,

d) Mevlevi Ayini formu ve usülleri bilgisine,

e) Mevlevilik Kültürü bilgisine,

f) Sahne uyumuna,

sahip olmak.

2- Tanbur, Kemençe, Ney, Ritim ve Kanun adayları için;

a) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

b) İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usül ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

c) Dini ve la-dini müsiki form, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine,

d) Ritim sanatçısı adayları dışındaki adayların taksim formu bilgisi ve icra yeteneğine,

e) Klasik üslüp ve tavırda icra yeteneğine,

f) Sahne uyumuna,

sahip olmak.

3-Erkek Ses adayları için;

a) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

b) İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usül ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

c) Dini ve la-dini müsiki form, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine,

d) Klasik üslüp ve tavırda icra kabiliyetine,

e) Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

f) Sahne uyumuna,

sahip olmak.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu için;

1- Semazen adayları için;

a) Orantılı boy ve kilo ölçülerine,

b) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

c) Özellikle Mevlevi Ayini repertuar bilgisine,

d) Mevlevi Ayini formu ve usülleri bilgisine,

e) Mevlevilik Kültürü bilgisine,

f) Sahne uyumuna,

sahip olmak.

2-Trompet (Mehter), Zurna (Mehter), Nakkare (Mehter), Ney (Tasavvuf) ve Ud (Tasavvuf) adayları için;

a) Saza hakimiyet, sonorite,

b) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

c) Deşifre, Nota okuma yazma, nazariyat, Türk müziği edebiyatı ve tarihi bilgisine,

d) Repertuvar, üslup, eşlik, ritmik dengeye,

e) Sahne uyumuna,

sahip olmak.

3-Vokal Çevgen (Mehter) adayları için;

a) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

b) Deşifre, Nota okuma yazma, nazariyat, Türk müziği edebiyatı ve tarihi bilgisine,

c) Repertuvar, üslup, eşlik, ritmik dengeye,

d) Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

e) Sahne uyumuna,

sahip olmak

Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu İçin;

1- Semazen adayları için;

a) Orantılı boy ve kilo ölçülerine,

b) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

c) Özellikle Mevlevi Ayini repertuar bilgisine,

d) Mevlevi Ayini formu ve usülleri bilgisine,

e) Mevlevilik Kültürü bilgisine,

f) Sahne uyumuna,

sahip olmak.

2- Erkek ses adayları için;

a) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

b) İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usül ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

c) Dini ve la-dini müsiki form, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine,

d) Klasik üslüp ve tavırda icra kabiliyetine,

e) Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

f) Sahne uyumuna,

sahip olmak.

3- Ritim ve ney adayları için;

a) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

b) İyi düzeyde nota ve nazariyat (makam, usül ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

c) Dini ve la-dini müsiki form, repertuar bilgisi ve icra yeteneğine,

d) Ritim sanatçısı adayları dışındaki adayların taksim formu bilgisi ve icra yeteneğine,

e) Klasik üslüp ve tavırda icra yeteneğine,

f) Sahne uyumuna,

sahip olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

a) Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün saat 23:59'a kadar) alınacaktır.

b) Başvurmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.

c) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında "Ek Dosya" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adayların eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Söz konusu bilgilerinde hata/eksik olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında "Ek Dosya" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Özel müzik ve dans eğitimi alanların da, bu eğitimi aldıklarına dair belgeleri başvurusu sırasında pdf formatında "Ek Dosya" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların, T.C. kimlik numarasının da yer aldığı bir sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenen özgeçmişlerini başvuru sırasında pdf formatında "Ek Dosya" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adaylar, sınav başvurusunda hangi branş için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar tek bir branş için tercihte bulunacaklardır. Aynı branşta olmak kaydı ile birden fazla Orkestra, Koro ve Topluluk için başvuruda bulunulabilecektir.

f) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Başvuru işleminin zamanında, hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar sınava giremeyecek ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

h) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek adayların bu ilanda belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

i) Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde "Başvurularım" sayfasındaki "Bilgiler" butonuna tıkladıktan sonra "Aday Başvuru Bilgileri" sayfası açılacaktır. Bu sayfanın "Yazdır" butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirilmesi gerekmektedir.

j) Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

k) Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D- DİĞER ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların sınava vurmalı çalgılar, piyano ve arp dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur. Piyano branşında sınava girecekler haricinde, piyano ile eser icra edecek adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.

2- İlanda aksi belirtilmedikçe adaylar sınava girdikleri enstrümanların bütün türlerinden sorumludur. (bas/tenor trombon, küçük/büyük flüt vb. gibi.)

3- Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) getirmeleri zorunludur.

4- Yapılacak sınavlarda (gerektiği hallerde) repetitör desteği sağlanacaktır.

5- Dansçı branşında sınava girecek adayların, sınava dans etmelerine uygun kıyafet ve ayakkabılar ile gelmeleri gerekmektedir.

E- SINAV YERİ VE TARİHİ:

1- Sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav yeri, sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınav yeri ve sınav tarihlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- Adayların, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde "Başvurularım" sayfasındaki "Bilgiler" butonuna tıkladıktan sonra açılan "Aday Başvuru Bilgileri" sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

F- SINAV ŞEKLİ:

Sınav tüm branşlar için uygulamalı şekilde yapılacaktır. Branşlara göre aşağıdaki kriterler değerlendirilecektir.

Orkestralar için;

1- Yaylı çalgılar (keman, viyola, viyolonsel, kontrabas) sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat, (Piyano ile)

c) Kendi seçecekleri bir konçerto, (Piyano ile) (Kontrabas için piyano şart değildir.)

d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

2- Nefesli çalgılar (klarinet, obua, trombon, trompet, fagot, korno, flüt, tuba) sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat veya konçerto veya parça (Piyano eşliğinde),

c) Gam,

d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

3- Arp adayları için şu eserleri başarı ile çalmak;

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat,

c) Kendi seçecekleri bir konçerto,

d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

4- Piyano adayları için şu eserleri başarı ile çalmak;

a) Kendi seçecekleri eseri başarı ile çalmak,

b) Sınav komisyonu tarafından seçilecek bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

5- Vurmalı çalgılar sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:

a) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon bir dereceye kadar piyano ve bütün bateri grubu çalgılarına ait kendi seçecekleri eserler,

b) Sınav komisyonunun seçeceği orkestra eserlerini deşifre etmek.

Çok Sesli Müzik Korosu için;

1- Soprano, alto, tenor ve bas adayları için şu eserleri başarı ile seslendirmek;

a) Kendi seçecekleri bir koro eseri icrası,

b) Sınav komisyonunun seçeceği bir koro eserinin icrası

c) Kendi belirleyecekleri bir Arya, Aryantik veya bir Lied,

d) Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek bir Tonal/Atonal deşifre etmek,

Devlet Halk Dansları Topluluğu, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Ankara Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ve Ankara Devlet Modern Dans Topluluğu;

Kadın ve Erkek Dansçı adayları için;

1- Adayların gerekli görülen bedensel ölçümleri sınav yerinde yapılacaktır.

2- Ses-ezgi ve ritim değerlendirmesi için aşağıdaki aşamalar uygulanacaktır.

a) Tek ses işitme: 4 adet not: Piyanoda çalınan sesler "na" veya "a" hecesi ile tekrarlanmalıdır.

b) Ezgi tekrarı: İkişer motiften (4 göze) oluşan bir tonal ezgi, ikişer motiften (4 göze) oluşan iki makamsal ezgi

c) Ritim tekrarı: İkişer motiften (4 göze) oluşan 5 ritim cümlesi (2 adet 2 zamanlı ritim, 3 adet aksak ritim)

3- Performans değerlendirmesi için aşağıdaki aşamalar uygulanacaktır.

a) Adım çalışması: Adaylara 15 kişilik gruplar halinde dans atölyesinde adım çalışmaları yaptırılacaktır.

b) Kompozisyon: Adayların her birinden, kendi belirlemiş oldukları bir kompozisyonu sergilemeleri istenecektir.

c) Kompozisyon tekrarı: Adaylardan, komisyon tarafından belirlenmiş ve eğitmen tarafından gösterilen kompozisyonu tekrar etmeleri istenecektir.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu İçin;

Semazen, Tanbur, Kemençe, Ney, Ritim, Kanun, Erkek Ses, Trompet, Zurna, Nakkare, Ud ve Vokal Çevgen adayları için "B-Özel Şartlar" bölümünde belirtilen hususlarda uygulamalı sınav yapılacaktır.

Diğer Korolar ve Topluluklar için;

1- Keman, Kemençe, Viyolonsel, Kanun, tanbur, ney, ud, klasik kemençe, yaylı tanbur, kontrabas, viyola, bağlama, zurna-balaban-nefesli, mey-zurna, kaval-sipsi-nefesli, yaylı ve mızraplı tanbur, klarinet, tar, klavye-gitar, klasik/elektrogitar, bas gitar, cura, ney-sipsi, akordeon, klavye, dombra-kopuz-tar-şerter, alto kopuz, kemança branşlarında sınava giren adaylar için;

a) Kendi seçecekleri bir eseri icra etmek,

b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek,

c) Form ve repertuar bilgisine,

sahip olmak.

2- Ritim branşında sınava giren adaylar için;

a) Kendi seçecekleri eseri başka bir enstrüman eşliğinde icra etmek,

b) Sınav Komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek.

c) Form ve repertuar bilgisine,

sahip olmak,

3- Erkek Ses, Erkek Ses (Bas), Erkek Ses (Tenor), Erkek Ses (Bariton) ve Kadın Ses branşında sınava giren adaylar için;

a) Kendi seçeceği bir eseri enstrüman eşliğinde icra etmek,

b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri enstrüman eşliğinde deşifre etmek,

c) Form ve repertuar bilgisine, sahip olmak.

G- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlarda asil veya yedek olarak başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı puanını belirler. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak sözleşme imzalanacak olup, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak sözleşme imzalanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.

Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar ile başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde ise bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

H- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne dilekçe ile yazılı olarak elden, posta ya da kargo yoluyla yapılacaktır. Posta ya da kargo yoluyla yapılan başvurularda dilekçenin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlük evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Genel Müdürlük evrak birimine ulaşan itirazlar ile e-posta, faks vb. yollarla yapılan itirazlar işleme konulmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adreslerine gönderilecektir.

Kadın ve erkek dansçı adayları için; dans çalışmalarına katılmasında sağlık açısından sakınca olmadığını belirtir, tam teşekküllü Devlet Hastanesinden, sınava başvuru başlangıç tarihinden itibaren sözleşme imzalanmak üzere davet edildiği tarihe kadar alınmış sağlık kurulu raporu sunmayan adaylar ile sözleşme imzalanmayacaktır. Bunlar yerine başarı sırasına göre yedek adaylar ile sözleşme yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

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