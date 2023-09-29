Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına (31.12.2024 tarihine kadar geçerli olan) https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/IMG_0001_2307101720129865.pdf adresinden; başvurularda esas alınacak Word ortamındaki tablolara ise https://personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 adresinden erişim sağlanmaktadır.

. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ve ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru evraklarını ve şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

. Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS'den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, Doçent kadrolarına ve Doçentler, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

. İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvuru takvimi Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.

. İlanda belirtilen başvuru koşullarının ilan tarihinden önce sağlanmış olması zorunludur.

. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

. Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamasında kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

. Başvurularda, www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde yer alan aşağıdaki evrakların eksiksiz ve şahsen teslim edilmesi zorunludur.

1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi

2) Puanlama tablosu (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun hazırlanacak)

3) Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik/Uzmanlık belgeleri onaylı sureti

4) Doçentlik/Sanatta Yeterlik Belgesi onaylı sureti

5) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

6) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

8) Fotoğraf (1 adet)

9) Sicil Özeti (kurum dışı başvurular için)

10) Sabıka Kaydı

11) Yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki PDF formatında hazırlanmış tüm belgeleri içeren taşınabilir bellek (Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet)

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