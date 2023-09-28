Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunumun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yön etme ligi'n in ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş, Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'h yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibarı ile 15 gün içinde Üniversitemiz adresine şahsen yapılacaktır, ilanda belirtilen kadrolar ile ilgili gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol-edu.tr den ulaşılabilir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

NOT:

. Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımaları,

b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan;

Öğretini üyeleri için:

. Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Diploması e-dcvletten alınmalı veya Noter onaylı veya asıllannın olması halinde üniversitemizce aslı gibidir onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Eşdeğcrliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartlan sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte. Bilimsel çakşma ve yayınlan ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (altı) adet flaş bellek olarak Rektörlüğümüz insan Kaynaklan ve Personel Daire Başkanlığına başvurmakm gerekmektedir.

. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuıu Dilekçesine; YÖK forma th Özgeçmiş, Diploma (Lisans Diploması e-devlettenalınmalı veya Noter onay h olmak veya asıllannın olması halinde üniversitemizce aslı gibidir onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanbk Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartlan sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte. Bilimsel çalışma ve yayınlan ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) adet flaş bellek olarak İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir

. Belgelerin asıllannın getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.

. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartlan taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adaylann başvurulan dikkate alınmayacaktır.

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları için:

. Başvuru Dilekçesi (başvurduklan bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi aslen veya vekaleten elden teslim edilmelidir)

. YÖK Formath Özgeçmiş (doküman ve Flash olarak)

. Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı veya e-devlet çıktısı veya asıllannın olması halinde aslı gibidir yapılır)

. Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi

. Doktora Öğrenci Belgesi

. ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

. Resmi Transkriptler (asıllannın olması halinde aslı gibidir yapılır)

. Tecrübe Belgesi (istenmesi halinde onaylı)

. Onaylı Hizmet Belgesi (halen bir kamu kunımunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya emekli olanlar getirecekler)

. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terli is, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

. Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. 4 adet Vesika hk Fotoğra f

Sınav Takvimi:

. Ön Değerlendirme Tarihi : 18.10.2023

. SınavTarihi : 20.10.2023

. Sonuç Açıklama Tarihi : 25.10.2023

İrtibat-Başvuru Adresi:

Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Bulvarı. Biga Sk. 06050 Altındağ-ANKARA

Tel: 0312-324 241 I

9893/1-1