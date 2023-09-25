TÜRKSAT 108 Personel Alacak

Yönetim Sistemleri Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Kalite, Bilgi Güvenliği alanlarında bilgi sahibi olmak,

2.2. Kalite, Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gibi Şirkette uygulanan yönetim sistemi standartlarında bilgi sahibi olmak,

2.3. Stratejik planlama, hedeflerle yönetim, süreç yönetimi, istatistiksel proses kontrol, risk analizi alanlarında bilgi sahibi olmak,

2.4. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. En az lisans mezunu olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.4.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.4.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.4.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.4.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

BT Analiz Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. UML modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,

2.2. Proje analiz dokümanları hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak,

2.3. Yazılım uygulamalarını kullanıcı ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak şekilde analiz etme konusunda bilgi sahibi olmak,

2.4. Kullanıcı gereksinimlerini analiz edip, taslak ekranları hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak,

2.5. Yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.6. Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik konusunda bilgi sahibi olmak,

2.7. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

BT Analiz Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Yazılım gereksinim dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.2. UML modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.3. Proje analiz dokümanları hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.4. Süreç modelleme araçları alanında tecrübe sahibi olmak,

2.5. Yazılım uygulamalarını kullanıcı ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak şekilde analiz etme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.6. Yazılım test süreçleri ve metotları konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.7. Jira, Confluence proje takip ve yönetim uygulamalarında deneyim sahibi olmak,

2.8. Kullanıcı taslak ekranları (mock-up) hazırlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.9. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

6.5. Bu pozisyonda uzaktan ve/veya hibrit çalışma uygulaması yapılabilmektedir.

BT Coğrafi Bilgi Sistemleri Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Coğrafi bilgi sistemi yazılımı kullanabilecek bilgisayar bilgisine sahip olmak,

2.2. İşletim sistemlerinden en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.3. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet

ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

BT Çözüm Mimarı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. BT projelerinde teknik şartname ve sözleşme hazırlama, inceleme ve bu süreçleri yönetme konularında tecrübe sahibi olmak,

2.2. Kurumsal yazılım projelerinde analiz ve yazılım geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

2.3. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.4. SRS, SDD gibi proje dokümantasyonları hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.5. UML diyagramları oluşturma ve okuma konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.6. SOAP veya Rest web servis konularında tecrübe sahibi olmak,

2.7. ESB ve XML gateway konularında bilgi sahibi olmak,

2.8. Güncel back-end ve front-end yazılım teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.9. Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,

2.10. İş zekası sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.11. Büyük veri konularında bilgi sahibi olmak,

2.12. İlişkisel veya NOSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

2.13. Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

2.14. Güncel yazılım geliştirme frameworkleri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.15. MS Office programlarını etkin kullanabilen,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 8 yıl tecrübeye sahip olmak,

3.4. Yabancı Dil: 3.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 10) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 10 yılın üzerinde olması durumunda 10 yıl olarak esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri Ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

6.5. Bu pozisyonda uzaktan ve/veya hibrit çalışma uygulaması yapılabilmektedir.

BT Depolama Sistem Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Depolama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. Depolama topolojileri (SAN, NAS, DAS) konusunda bilgi sahibi olmak,

2.3. SAN anahtarlama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.4. Disk ve Raid teknolojileri kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak,

2.5. Temel network bilgisine sahip olmak,

2.6. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

BT Depolama Sistem Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. NFS, CIFS, Fiber Kanalın genel yönetimi depolamanın görülmesini sağlamak için birimleri/lun'ları oluşturma, değiştirme, taşıma, yok etme ve diğer ekiplerle birlikte çalışmada tecrübe sahibi olmak,

2.2. Brocade FC anahtarlarıyla uygulamalı deneyim bölgeleme,

2.3. Sanallaştırma, disk ve depolama teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

2.4. Block storage, Object storage, In-line Storage ve (Continious Data Protection) konularında tecrübe sahibi olmak,

2.5. En az 2 (iki) üreticinin (DELL EMC, NetApp, Fujitsu, HPE, IBM, Hitachı, Huawei vb. uluslararası kabul görmüş) veri depolama ürünleri ile çalışmış olmak,

2.6. Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,

2.7. Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.8. Depolama Sistemi kurulum, yapılandırma, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak,

2.9. Depolama Topolojilerinde (SAN, NAS, DAS) tecrübe sahibi olmak,

2.10. Sıkıştırma, tekilleştirme ve replikasyon teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

2.11. Depolama sistemlerinde performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,

2.12. SAN Anahtarlama sistemleri konfigürasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.13. MS Ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

6.5. Bu pozisyonda uzaktan ve/veya hibrit çalışma uygulaması yapılabilmektedir.

BT Entegrasyon Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. XML Web Servisler konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.2. RESTful web servisler konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.3. XML, SOAP, XSD, WSDL ve XSLT konularında tecrübe sahibi olmak,

2.4. Java dili ile yazılmış SOA Mimarisine uygun yazılım projelerinde tecrübe sahibi olmak,

2.5. JAX-RPC, JAX-WS API'lerinde tecrübe sahibi olmak,

2.6. WS-Security, WS-Policy ve ilgili WS standartlarında tecrübe sahibi olmak,

2.7. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

6.5. Bu pozisyonda uzaktan ve/veya hibrit çalışma uygulaması yapılabilmektedir.

BT Güvenlik Analiz Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Unix/Linux, Windows, İstemci ve Sunucu işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. TCP/IP, OSI, Ağ/Güvenlik Protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.3. Temel seviye güvenlik konularında (ağ güvenliği, sistem güvenliği, erişim güvenliği, uygulama güvenliği ve veri tabanı güvenliği) bilgi sahibi olmak,

2.4. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgi Güvenliği Teknolojileri, Matematik bölümlerin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

BT İşletim Sistemi Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. İşletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, Cluster, Mail servislerinden en az üçü hakkında bilgi sahibi olmak,

2.3. Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinden en az birinde bilgi sahibi olmak,

2.4. Sunucu sistemi (High-End, Midrange, Entry-Level) mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.5. Temel network bilgisine sahip olmak,

2.6. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik bölümlerin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

BT İşletim Sistemi Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Microsoft IIS yönetimi ve yapılandırması konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.2. Active Directory Etki Alanı Denetleyicilerini Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.3. Active Directory ve Yerel Grup İlkesi oluşturma ve değiştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.4. Microsoft sistemlerini kurun, yönetme ve sorun giderme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.5. VMWare ve Hyper-V teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.6. İşletim sistemlerinden en az birinde kurulum, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak,

2.7. İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, Cluster, Mail servislerinden en az üçü hakkında tecrübe sahibi olmak, 2.8. Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

2.9. Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,

2.10. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

2.11. Microsoft Sertifikasyonu (MCSE) veya eşdeğer sertifikaya sahip olmak,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

6.5. Bu pozisyonda uzaktan ve/veya hibrit çalışma uygulaması yapılabilmektedir.

BT Linux-Unix Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian, Centos, Oracle Linux ve Fedoraaçık kaynak işletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi, kurulumu ve konfigürasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,

2.2. C, C++, PHP, Perl, bash, Shell Scripting dillerinden en az birine hakim olmak,

2.3. Komut satırı, vi, sed, grep, awk gibi linux araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2.4. DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, WEB, Cluster, Mail Server, Apache, Nginx, bind, zimbra, postfix, repo vb. gibi protokoller ve açık kaynak uygulamalarına hakim olmak,

2.5. LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübeli olmak,

2.6. Linux-Unix işletim sistemleri kurulum, yönetim ve desteği konularında tecrübe sahibi olmak, 2.7. Linux-Unix işletim sistemlerinin üzerindeki DNS, Web Sunucusu ve File Server teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,

2.8. Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

2.9. Sunucu sistemlerinde performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,

2.10. LAN/WAN ağları hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,

2.11. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: 3.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

7.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

7.5. Bu pozisyonda uzaktan ve/veya hibrit çalışma uygulaması yapılabilmektedir.

BT Network Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Yönlendirici (Router) ve Anahtar (Switch) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinden en az birinde bilgi sahibi olmak,

2.3. VPN teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.4. Dinamik yönlendirme protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.5. Network yönetim yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak,

2.6. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

BT Network Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5.Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanımında tecrübe sahibi olmak,

2.2. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

2.3. Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak,

2.4. IPS (Saldırı tespit ve önleme sistemi) kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularına hakim olmak,

2.5. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında tecrübe sahibi olmak, 2.6. Access Control List (ACL), Spanning Tree, VLAN, 802.1.x konularında tecrübe sahibi olmak,

2.7. SD-WAN ve SDN mimarileri ve teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,

2.8. IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

2.9. Geniş alan ağında kullanılan Firewall, DDOS veya IPS sistemlerinden en az bir sistemin yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,

2.10. Yönlendirici (Router) ve Anahtar (Switch) aktif cihazlarının kurulum, yönetim ve sorun çözümü konularında tecrübe sahibi olmak,

2.11. Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

2.12. Network sistemlerinde performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,

2.13. VPN teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

2.14. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

2.15. En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP, DELL vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak,

2.16. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

2.17. Microsoft Windows Server, UNIX/Linux işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.18. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

2.19. Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya eş düzey profesyonel seviye ağ yönetim sertifikasına sahip olmak,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak 3.4. Yabancı Dil: 3.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar 6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

6.5. Bu pozisyonda uzaktan ve/veya hibrit çalışma uygulaması yapılabilmektedir.

BT Sistem Destek Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Linux-Unix işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. Sanallaştırma platformları (VMware ESX veya Microsoft Hyper-V) hakkında bilgi sahibi olmak

2.3. LAN, WAN destekleri, ağ segmentleri, internet, intranet ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.4. Ağ adresi atanması hakkında bilgi sahibi olmak,

2.5. İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS, Web, FTP, Cluster, Mail servislerinden en az üçü hakkında bilgi sahibi olmak,

2.6. JIRA veya benzeri talep yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, 2.7. Ürün ve hizmetler hakkında teklif hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak,

2.8. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1995 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Meslek yüksekokullarının Bilgisayar, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alanda Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,60] + [Mezuniyet Puanı (yüzlük sisteme göre) x 0,40]

3.3.1. Mezuniyet Puanı: Pozisyon unvanı için istenen bölüm mezuniyet puanı esas alınır.

3.3.2. İlgili Alan Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 2 yıl süre esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan mezuniyet puanını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

BT Test Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara (2), İzmir (1)

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. Test otomasyon araçlarından en az birinde bilgi sahibi olmak,

2.3. Test planlama ve yönetim araçlarından en az birinde bilgi sahibi olmak,

2.4. Test dokümanı, test planı, test senaryo dokümanı, test raporu ve hata giriş raporları hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak,

2.5. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

BT Test Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

2.2. Test otomasyon araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

2.3. Test planlama ve yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

2.4. Test dokümanı, test planı, test senaryo dokümanı, test raporu ve hata giriş raporları hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.5. Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

6.5. Bu pozisyonda uzaktan ve/veya hibrit çalışma uygulaması yapılabilmektedir.

BT Veri Tabanı Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. PL-SQL/PL-PGSQL ve Stored Procedure geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

2.2. Veri tabanı kümeleme ve veri replikasyon teknolojilerinden en az birinde bilgi sahibi olmak,

2.3. Geniş ölçekli ve benzeri veri tabanlarından en az birinde bilgi sahibi olmak,

2.4. Veri tabanı yedekleme politikaları oluşturma hakkında bilgi sahibi olmak,

2.5. Temel network bilgisine sahip olmak,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

BT Veri Tabanı Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Veri tabanı kurulum, konfigürasyon ve versiyon yükseltme konularında tecrübe sahibi olmak,

2.2. PL-SQL/PL-PGSQL ve Stored Procedure geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.3. Veri tabanı kümeleme ve veri replikasyon teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

2.4. Geniş ölçekli veri tabanlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

2.5. Veri tabanı sistemlerinde performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,

2.6. Veri tabanı için güvenlik yöntemi oluşturmak ve konfigürasyonunu konusunda tecrübe sahibi olmak, 2.7. Veri tabanını denetleme ve optimize etme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.8. Bilgi sistemlerinin veri tabanını hazırlamak ve tasarımını yapma konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.9. Backup, recovery ve restore prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.10. Veri tabanlarının patch ve versiyon yönetimlerinin yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.11. Database mirroring ve replication altyapısının hazırlanması ve izlenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.12. Veri tabanları ile ilgili projelerin teknik liderliğinin yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.13. Veri tabanları ile ilgili standartların ve teknik dokümantasyonların hazırlanması ve güncel tutulması konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.14. Mongodb, PostgreSQL, MySQL veritabanları konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.15. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60 3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

6.5. Bu pozisyonda uzaktan ve/veya hibrit çalışma uygulaması yapılabilmektedir.

BT Yazılım Geliştirme Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 14

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara (11), İzmir (3)

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Nesne tabanlı programlama konusunda bilgi sahibi olmak,

2.2. Java, .NET, PHP ve benzeri dillerden en az bir tanesinde bilgi sahibi olmak,

2.3. Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

2.4. Dhtml, Xhtml, Css, Javascript ve Ajax web teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.5. Yazılım uygulama geliştirme araçları konusunda en az biri üzerinde bilgi sahibi olmak,

2.6. Servis tabanlı mimari teknolojilerinde (REST, SOAP) bilgi sahibi olmak,

2.7. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Elektrik İşleri Destek Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Temel elektrik işlerine hakim olmak,

2.2. Elektrik alt yapısının bakım onarımı ve işletilmesi ile ilgili bilgi sahip olmak,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1995 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Endüstri Meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alanda Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,60] + [Mezuniyet Puanı (yüzlük sisteme göre) x 0,40]

3.3.1. Mezuniyet Puanı: Pozisyon unvanı için istenen bölüm mezuniyet puanı esas alınır.

3.3.2. İlgili Alan Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 2 yıl süre esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan mezuniyet puanını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

İnşaat ve Proje Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Autocad kullanabiliyor olmak,

2.2. Keşif, metraj ve yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlanması konusunda bilgi sahibi olmak

2.3. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3. Genel Kriterler 3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

İş Geliştirme Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Pazar, ürünler ve çözümler konusunda bilgi sahibi olmak,

2.2. Herhangi bir ürün ve/veya hizmet çözümü ile ilgili iş modeli dokümanı hazırlayabilmek,

2.3. Satış stratejisi ve hedefleri oluşturma bilgisine sahip olmak,

2.4. Planlama yapma ve organizasyon düzenleme konusunda bilgi sahibi olmak,

2.5. Ürün ve hizmetler hakkında teklif hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak,

2.6. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak, 3.2. En az lisans mezunu olmak,

3.3. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.4. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.4.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.4.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.4.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

3.4.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

İş Geliştirme Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Pazar, ürünler ve çözümler konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.2. Ürün ve hizmetler hakkında teklif hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.3. Herhangi bir ürün ve/veya hizmet çözümü ile ilgili iş modeli dokümanı hazırlayabilmek,

2.4. Ürün ve/veya hizmet konumlandırması ve maliyetlendirmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.5. Satış stratejisi ve hedefleri oluşturma tecrübesine sahip olmak,

2.6. Planlama yapma ve organizasyon düzenleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.7. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. En az lisans mezunu olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 80 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 80 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

KH İzleme ve Arıza Destek Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. NMS sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.2. Arıza takip ve operasyonu konusunda bilgili olmak,

2.3. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1995 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Meslek yüksekokullarının Bilgisayar, Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Teknolojileri, Haberleşme Yazılım bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alanda Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,60] + [Mezuniyet Puanı (yüzlük sisteme göre) x 0,40]

3.3.1. Mezuniyet Puanı: Pozisyon unvanı için istenen bölüm mezuniyet puanı esas alınır.

3.3.2. İlgili Alan Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 2 yıl süre esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan mezuniyet puanını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

KH İzleme ve Arıza Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. NMS sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.2. Arıza takip ve operasyonu konusunda bilgili olmak,

2.3. Vardiyalı çalışma konusunda uyumlu olmak,

2.4. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

KH Kablo Sistemleri Altyapı Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

2.2. RF sistemler konusunda bilgi sahibi olmak,

2.3. Teknik çizim programlarında bilgi sahibi olmak,

2.4. Kablo altyapı sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.5. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

KH Kablo Sistemleri Altyapı Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Telekomünikasyon Altyapı ve sistemleri şebeke proje tiplerinin belirlenmesi ve uygulanması konusunda tecrübeli olmak,

2.2. Telekomünikasyon Altyapı ve sistemleri şebekeleri için uçtan uca RF sinyal/performans hesabı yapmak konusunda tecrübeli olmak,

2.3. RF ve Optik sistemler konusunda tecrübeli olmak,

2.4. Telekomünikasyon Altyapı ve sistemleri şebeke upgrade kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması konusunda tecrübeli olmak,

2.5. Altyapı proje malzemelerinin belirlenmesi ve projesinin hazırlanması konusunda tecrübeli olmak,

2.6. Teknik çizim programlarına hakim olmak,

2.7. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 50 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 50 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 50 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

KH Kablo Sistemleri Destek Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Telekomünikasyon Altyapı ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1995 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: MYO Bilgisayar, Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Teknolojileri, Haberleşme Yazılım bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alanda Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,60] + [Mezuniyet Puanı (yüzlük sisteme göre) x 0,40]

3.3.1. Mezuniyet Puanı: Pozisyon unvanı için istenen bölüm mezuniyet puanı esas alınır.

3.3.2. İlgili Alan Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 2 yıl süre esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan mezuniyet puanını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

KH Kablo Sistemleri Headend Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Video sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.2. Sistem salonları konusunda bilgi sahibi olmak,

2.3. Enerji altyapısı konusunda bilgi sahibi olmak,

2.4. Telekomünikasyon altyapı ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.5. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Kurumsal İletişim Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Kurumsal etkinlik ve kurumsal kimlik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. Web sitesi içeriklerini güncelleme konusunda bilgi sahibi olmak,

2.3. Sosyal ağlarda proje oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,

2.4. Sosyal medya faaliyetlerini yürütme konusunda bilgi sahibi olmak,

2.5. Yazılı ve görsel basın takibi yapma konusunda bilgi sahibi olmak,

2.6. Röportaj ve basın bülteni için gerekli olan metinleri hazırlamak ve gönderme konusunda bilgi sahibi olmak,

2.7. Reklam, sosyal sorumluluk projesi, etkinlik ve sponsorluk projelerini yürütme konusunda bilgi sahibi olmak,

2.8. Halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve değerlendirme konusunda bilgi sahibi olmak,

2.9. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Kurumsal İletişim Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. İç iletişim faaliyetlerinde tecrübe sahibi olmak,

2.2. Kurumsal etkinlik ve kurumsal kimlik çalışmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.3. Web sitesi içeriklerini güncelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.4. Sosyal ağlarda proje oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.5. Sosyal medya faaliyetlerini yürütme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.6. Yazılı ve görsel basın takibi yapma konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.7. Röportaj ve basın bülteni için gerekli olan metinleri hazırlama ve gönderme konusunda tecrübe sahibi olmak, 2.8. Reklam, sosyal sorumluluk projesi, etkinlik ve sponsorluk projelerini yürütme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.9. Halkla ilişkiler faaliyetlerini planlama ve değerlendirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.10. Kongre ve konferans düzenleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.11. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 50 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 50 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 50 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Mali İşler Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Genel muhasebe bilgisine sahip olmak,

2.2. Mali mevzuat hakkında (Vergi, SGK, Ticaret Hukuku, vb.) bilgi sahibi olmak,

2.3. Tekdüzen Hesap Planı hakkında bilgi sahibi olmak,

2.4. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin İ.İ.B.F, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Mühendisliği, Matematik, İstatistik bölümlerin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Başvurularda eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. En fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Mekanik İşler Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Bina veya Tesisin mekanik işlerinin yapılması, yaptırılması projelendirilmesi ile ilgili bilgi sahibi olmak,

2.2. Mekanik tesisat ile ilgili keşif ve metraj işlerinde bilgi sahibi olmak,

2.3. Autocad kullanabilmek,

2.4. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak, 3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Pazarlama Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Planlama, bilgilendirme, sunum ve raporlama becerisine sahip olmak,

2.2. Potansiyel yeni iş alanlarına yönelik pazar ve trend analizleri, fizibilite ve iş planı çalışmalarında bilgi sahibi olmak,

2.3. Telekomünikasyon teknolojileri ve iş süreçlerinde bilgi sahibi ve teknoloji seçimi konusunda istekli olmak,

2.4. B sınıfı ehliyet sahibi, etkin araç kullanabilen ve seyahat engeli olmayan,

2.5. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak, 3.2. En az lisans mezunu olmak,

3.3. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.4. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.4.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.4.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.4.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

3.4.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Pazarlama Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Pazarlama konusunda vizyon sahibi ve büyük resmi görerek işini konumlandırabilen ve birlikte çalıştığı ekipleri buna paralel olarak yönlendirebilen,

2.2. Ekonomik göstergeleri inceleyerek, arz ve talepteki değişiklikleri takip ederek, müşterileri ve onların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirleyerek ve rekabeti izleyerek pazarlama stratejisi geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

2.3. Planlama, bilgilendirme, sunum ve raporlama becerisine sahip olmak,

2.4. Gelir hedefini artırıcı yeni iş modellerini belirlemek ve iş modeline bağlı olarak yeni iş birliklerinin yapılmasına destek olma konularında tecrübe sahibi olmak,

2.5. Potansiyel yeni iş alanlarına yönelik pazar ve trend analizleri yapmak, fizibilite ve iş planı çalışmalarını yürütmek, yönetim onaylarını almak konularında tecrübe sahibi olmak, 2.6. Hayata geçirilmesine karar verilen yeni iş fırsatları için proje yönetimini ve fonksiyonlar arası koordinasyonu gerçekleştirmek, projelerin hedeflere uygun şekilde hayata geçirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek konularında tecrübe sahibi olmak,

2.7. Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak,

2.8. Pazarlama ve iş geliştirme konularında süreç yönetme tecrübesine sahip olmak,

2.9. Satın alma süreçleri, sözleşme, teknik şartname ve teklif oluşturma süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

2.10. Telekomünikasyon teknolojileri ve iş süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

2.11. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. En az lisans mezunu olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 80 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 80 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Proje Yöneticisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak,

2.2. Sözleşme ve teknik şartname hazırlama ve bu süreçleri yönetme tecrübesine sahip olmak,

2.3. Proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

2.4. Ekip yönetme tecrübesine sahip, etkin iletişim ve koordinasyon özelliklerine haiz olmak,

2.5. MS Office programlarını etkin kullanabilen,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Matematik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Mimarlık, Astronomi, Fizik, , Fizik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: 3.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Proje Yönetim Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

2.2. Sözleşme ve teknik şartname hazırlama ve bu süreçlerin yönetiminde bilgi sahibi olmak,

2.3. Proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

2.4. Ekip yönetme tecrübesine sahip, etkin iletişim ve koordinasyon özelliklerine haiz olmak, 2.5. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Matematik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Mimarlık, Astronomi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak

hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Regülasyon Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. İletişim ve bilişim sektöründeki mer'i mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. Regülatif kurumlara gönderilen bilgilendirmeler ve raporlamalar konusunda bilgi sahibi olmak,

2.3. İletişim ve bilişim sektöründeki teknik süreçler hakkında bilgi sahibi olmak,

2.4. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Hukuk Fakültesi, İ.İ.B.F, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Satın Alma Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Satın alma süreçleri, sözleşme, teknik şartname ve teklif oluşturma süreçlerinde bilgi sahibi olmak,

2.2. Vergi mevzuatı konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

2.3. Sözleşme yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

2.4. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. En az lisans mezunu olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Teknik Altyapı Destek Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Elektronik Güvenlik/haberleşme sistemleri kurulum, bakım onarım ve işletme ile ilgili işlerde bilgi sahibi olmak,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1995 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Endüstri Meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alanda Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,60] + [Mezuniyet Puanı (yüzlük sisteme göre) x 0,40]

3.3.1. Mezuniyet Puanı: Pozisyon unvanı için istenen bölüm mezuniyet puanı esas alınır.

3.3.2. İlgili Alan Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 2 yıl süre esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan mezuniyet puanını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

UH Anten ve RF Sistemleri Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Anten ve RF Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. Haberleşme Sistemleri, Mikrodalgalar, Modülasyon teknikleri konularında bilgi sahibi olmak,

2.3. Bakım onarım için gerekli ekipmanların kullanımı amacı ile gerekli el becerisine sahip olmak,

2.4. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

2.5. B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve aktif sürüş deneyimi bulunmak,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.4. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.4.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.4.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.4.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

3.4.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

UH Ar-Ge Tasarım ve Donanım Geliştirme Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Ar-Ge süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. Proje yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

2.3. Test terminolojisi ve süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.4. Hata takip ve raporlama araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

2.5. Temel SQL tecrübesine sahip olmak,

2.6. Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

2.7. Nesneye yönelik programlama konusunda bilgi sahibi olmak,

2.8. LAN/WAN protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak, 2.9. Şematik oluşturmadan PCB üretimine kadar devre tasarım süreçlerine tamamı ve araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

2.10. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.4. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.4.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.4.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.4.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

3.4.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.001-

31.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

UH İzleme ve Arıza Destek Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Vardiyalı çalışma konusunda uyumlu olmak,

2.2. Bakım onarım için gerekli ekipmanların kullanımı amacı ile gerekli el becerisine sahip olmak,

2.3. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

2.4. B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve aktif sürüş deneyimi bulunmak,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1995 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Meslek yüksekokullarının Bilgisayar, Endüstriyel Elektronik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Haberleşme, Elektronik-Haberleşme, Elektronik-Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Mekatronik, Endüstriyel Otomasyon bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.4.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alanda Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,60] + [Mezuniyet Puanı (yüzlük sisteme göre) x 0,40]

3.3.1. Mezuniyet Puanı: Pozisyon unvanı için istenen bölüm mezuniyet puanı esas alınır.

3.3.2. İlgili Alan Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 2 yıl süre esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan mezuniyet puanını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

UH İzleme ve Arıza Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Vardiyalı çalışma konusunda uyumlu olmak,

2.2. Bakım onarım için gerekli ekipmanların kullanımı amacı ile gerekli el becerisine sahip olmak,

2.3. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.3.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.3.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.3.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden alınan puandır. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. (Yabancı dil belgesinin sisteme yüklenmesi durumunda puanlamaya dahil edilir, eklenmemesi durumunda yabancı dil puanı 0 olarak esas alınır.)

3.3.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Varsa yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

UH Spektrum Yönetimi Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Link bütçesi, enterferans analizi, RF uyumluluk analizi konularında bilgi sahibi olmak,

2.2. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek.

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Yabancı Dil: Yabancı Dil Puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 85 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.4. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.4.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.4.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.4.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 85 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 85 puan esas alınacaktır.

3.4.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 13.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.00115.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.001-31.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 4.5.maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

UH Uydu Kontrol Operasyon Destek Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Uyduların sistem ve alt sistemlerin işleyişlerini anlayabilmek,

2.2. Görevin gerektirdiği İngilizce iletişim yeterliliğine sahip olmak,

2.3. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1995 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Meslek yüksekokullarının Elektronik, Haberleşme, Elektrik, Bilgisayar bölümlerin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alanda Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,60] + [Mezuniyet Puanı (yüzlük sisteme göre) x 0,40]

3.3.1. Mezuniyet Puanı: Pozisyon unvanı için istenen bölüm mezuniyet puanı esas alınır.

3.3.2. İlgili Alan Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 2 yıl süre esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan mezuniyet puanını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

UH Uydu Kontrol Operasyon Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Uyduların sistem tasarımları ve ilgili alt sistemlerin işleyişlerine bilgi sahibi olmak,

2.2. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Doğa Bilimleri, Mühendislik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.4. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.4.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.4.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.4.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

3.4.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

UH Uydu Yer Kontrol Sistemleri Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Linux İşletim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

2.2. Temel network ve sistem yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

2.3. Linux ve Windows işletim sistemlerinin kurulum ve bakım konularına hakim olmak,

2.4. Veri tabanları, temel SQL konularında bilgi sahibi olmak,

2.5. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

2.6. B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve aktif sürüş deneyimi bulunmak,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.4. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.4.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.4.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.4.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

3.4.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

UH Veri Haberleşme Sistemleri Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Projelendirme, kurulum ve işletme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

2.2. Haberleşme teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

2.3. İş geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,

2.4. Link Budget yapabilme kabiliyetine sahip olmak,

2.5. Satın alma süreçleri, sözleşme, teknik şartname ve teklif oluşturma süreçlerinde bilgi sahibi olmak, 2.6. MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

2.7. Ağ yönetim sistemlerinden en az birisine ilişkin sertifika ve/veya eğitimlerinden birini almış olmak,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.4. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]

3.4.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.4.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

3.4.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

3.4.4. Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.00131.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 3.3. maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4. Yabancı dil puanı maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Uyum Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. İletişim ve bilişim sektöründeki mer'i mevzuata hakim olmak,

2.2. Regülasyon süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

2.3. Regülatif kurumlara gönderilen bilgilendirmeler ve raporlamalar konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.4. İletişim ve bilişim sektöründeki teknik ve idari süreçler hakkında tecrübe sahibi olmak,

2.5. Uluslararası uyum ve etik kuralları hakkında bilgi sahibi,

2.6. Kanunlar, prosedürler ve diğer ilgili düzenleyici standartlar hakkında bilgi sahibi olmak,

2.7. İletişim, ikna ve sunum becerilerine güvenen ve ekip çalışmasına önem vermek, 2.8. Planlama, koordinasyon ve takip becerileri güçlü olmak,

2.9. Güçlü analitik ve eleştirel düşünme becerilere sahip olmak,

2.10. Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak,

2.11. Süreç uyumluluğu için iyileştirmeler tasarlamak, uygun olmayan süreçleri belirlemek ve sorunları çözecek değişiklikleri uygulamak için çözüm önerileri sunmak,

2.12. MS ofis uygulamalarını aktif kullanabilmek,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Hukuk Fakültesi, İ.İ.B.F, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mühendislik fakülteleri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Ürün Yönetim Uzmanı

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Planlama, bilgilendirme, sunum ve raporlama becerisine sahip olmak,

2.2. Ürün tasarım süreçlerine hakim olmak,

2.3. Ürün yaşam döngüsü konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.4. Gelir/Maliyet kapsamında iş modellerini belirleme konularında tecrübe sahibi olmak,

2.5. Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak,

2.6. Pazarlama ve iş geliştirme konularında süreç yönetme tecrübesine sahip olmak,

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. En az lisans mezunu olmak,

3.3. Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

3.4. Yabancı Dil: Yabancı dil puanı maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 80 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

3.5. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(İlgili Alan Tecrübe Yılı / 6) x 100] x0,50] + [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30] + [(Yabancı dil puanı) x 0,20]>=60

3.5.1. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

3.5.2. Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 6 yıl süre esas alınacaktır.

3.5.3. Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 80 puan esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

5.1. Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

5.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı) 5.3. Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

6. Önemli Uyarılar

6.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

6.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr)ilan edilecektir.

6.3. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6.4. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.

Yapı İşleri Destek Personeli

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1. Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

1.1. T.C vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

1.3. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

1.4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1.5. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

1.6. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

1.7. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

2. Pozisyona Yönelik Nitelikler

2.1. Kaba ve ince işçilik işlerinde bilgi sahibi olmak,

2.2. El aletleri kullanma becerisi gelişmiş olmak,

2.3. Mesleki yeterlilik belgesi veya ilgili mesleki okuldan mezun olmak,

3. Genel Kriterler

3.1. Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1995 tarihinden sonra doğmuş olmak,

3.2. En az lise mezunu olmak, 3.3. Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(İlgili Alanda Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,60] + [Mezuniyet Puanı (yüzlük sisteme göre) x 0,40]

3.3.1. Mezuniyet Puanı: Pozisyon unvanı için istenen bölüm mezuniyet puanı esas alınır.

3.3.2. İlgili Alan Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 2 yıl süre esas alınacaktır.

4. Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tradresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

5. Başvuru Süresi

30.09.2022 tarihi saat 23:00'e kadar başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakınhttps://kariyer.turksat.com.trsistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1. Bu pozisyon için gerekli olan mezuniyet puanını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2. Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

7. Önemli Uyarılar

7.1. İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3. İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

7.4. Eksik veya yanlış evrak beyanı durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

7.5. Bir aday en fazla üç ilana başvuru yapılabilir.