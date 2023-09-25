Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

- İlanda belirtilen kadroya müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- Öğretim üyesi kadrosuna müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.

- Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.

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2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- Başvuracak adayların kadro ilan numarasını başvuru formunda mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

4- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu. (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

2- Öğrenci Belgesi (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3- Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

6- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,

7- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi,

8- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

9- Lisans/yüksekokul transkript belgesi,

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

11- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belge)

12- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,

13- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza

Metni (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

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