Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca; 2022 ve 2023 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 30 Ekim - 3 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İnternet Başvuru Tarihleri : 2 - 6 Ekim 2023

Sınava Girecek Adayların İlanı : 20 Ekim 2023

Sözlü/Uygulamalı Sınav Tarihleri : 30 Ekim - 3 Kasım 2023

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 (312) 296 94 49

Personel Genel Müdürlüğü

Telefon: 0 (312) 413 38 13 - 0 (312) 413 28 40

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

9552/1-1