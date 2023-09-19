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Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 ekim 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Eylül 2023 00:45, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 01:25
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Toros Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.

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BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Duyuru Başlama: İlanın Resmi Gazete'de yayınlanması ile başvuru süreci başlar.

Son Başvuru: İlanın Resmi Gazete'de yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi vardır.

Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmi Gazete'de yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

. Başvuru Dilekçesi (https://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-formlar - İKDB - FR-019 - Öğretim - Araştırma Görevlisi Başvuru Dilekçesi.docx)

. YÖK formatlı Özgeçmiş

. Diploma Örnekleri (Aslı Gibidir Onaylı) (Lisans, Yüksek Lisans ve İlan şartında isteniyorsa Doktora diploması)

. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

. Lisans transkript belgesi (Asıl ya da onaylı kopyası)

. Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği

. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

. 2 yıl süre ile çalışma şartı olan ilanlara başvuru için çalışma belgesi veya hizmet dökümü.

Açıklamalar:

1. Adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00'a kadar "Toros Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak No.12 33140 Yenişehir Mersin" adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

2. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Postada geciken evrakların sorumluluğu adaylara aittir, posta sürecinden dolayı başvuru süreci dışında teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

5. Ön Değerlendirme sonuçları www.toros.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Yazılı Sınav yeri ve saati ön değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

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