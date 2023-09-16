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EGM, Polis Akademisi 500 Öğrenci Alacak

EGM, Polis Akademisi 500 Öğrenci Alacak.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 16 Eylül 2023 00:22, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 00:25
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EGM, Polis Akademisi 500 Öğrenci Alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

2023 YILI 6. DÖNEM PAEM LİSANS MEZUNU ADAYLARIN GİRİŞ SINAVI İLANI

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Yüksek Öğretim Kanunun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. maddesi gereği 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (400) erkek, (100) kadın aday olmak üzere toplam (500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin giriş koşulları, başvuru ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

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