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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 29 eylül 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 15 Eylül 2023 01:40, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 02:05
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin "Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine" göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

d) Üniversitemizin "Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini" sağlamış olmaları gerekmektedir.

* Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8'deki şartları sağlıyor olmak.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), Profesörlük, Doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), Doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne,

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet USB Bellek ile ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızdadır.

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