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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 eylül 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 15 Eylül 2023 00:20, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 00:39
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 8 takım bilimsel yayın dosyası

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

Son Başvuru Tarihi: 29.09.2023 mesai bitimi

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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