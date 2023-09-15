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Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 eylül 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 15 Eylül 2023 00:11, Son Güncelleme : 15 Eylül 2023 01:57
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Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi başvurulan ise ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'ne www.tarsus.edu.tradresinden erişilebilir.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle en az 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurulan geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Yurtdışından alınmış unvan ve diplomaların onaylı suretleri ile Üniversitelerarası Kuruldan denklik belgelerinin alınmış olması gerekir.

2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvuruda istenen belgeler: Öğretim üyesi başvuru formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-devlet üzerinden alınacak olan adli sicil belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrolarına başvuranlar için) (e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)

Adaylar; özgeçmiş, yayın listesi, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'ndeki puan tablosunun doldurulmuş hali (her sayfası paraflanmış şekilde), başlıca araştırma eseri (profesörlük başvuruları için), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan başvuru dosyalarını Profesör kadrosu için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital (flash bellek)], doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (flash bellek)] olarak teslim eder.

BAŞVURU TARİHLERİ Resmi Gazete İlan Tarihi İlk Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi

15.09.2023

15.09.2023

02.10.2023 (Mesai Bitimi)

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