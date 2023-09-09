Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 eylül 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 09 Eylül 2023 01:28, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 01:30
Yazdır
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girişte aranılan genel şartları taşıyan öğretim üyeleri alınacaktır.

Not: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Profesör kadroları başvurusunda aşağıda belirtilen tüm evraklar 1 (bir) takım fiziki dosya, 5 (beş) takım CD/USB bellek halinde hazırlanacaktır.

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları

4. Doçentlik belgesinin onaylı sureti

5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı

6. Sabıkasızlık Belgesi

7. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek)

8. Yayınlar

9. 1 (Bir) adet fotoğraf

10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesör Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu

11. Varsa kamu hizmetini gösterir Hizmet Belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

Doçent kadroları başvurusunda aşağıda belirtilen tüm evraklar 1 (bir) takım fiziki dosya, 3 (üç) takım CD/USB bellek halinde hazırlanacaktır.

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları

4. Doçentlik belgesi onaylı sureti

5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı,

6. Sabıkasızlık Belgesi

7. Özgeçmiş ve yayın listesi

8. Yayınlar

9. 1 (Bir) adet fotoğraf

10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçent Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu

11. Varsa kamu hizmetini gösterir Hizmet Belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

Doktor Öğretim Üyesi kadroları başvurusunda aşağıda istenen tüm evraklar 1 (bir) takım fiziki dosya, 3 (üç) takım CD /USB bellek halinde hazırlanacaktır.

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları

4. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı

5. Sabıkasızlık Belgesi

6. Özgeçmiş ve yayın listesi

7. Yayınlar

8. 1 (Bir) adet fotoğraf

9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu

10. Varsa kamu hizmetini gösterir Hizmet Belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet

Dökümü çıktısı

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Cide Belediyesi veteriner ve veteriner sağlık teknikeri alacak

Kastamonu Cide Belediyesi veteriner ve veteriner sağlık teknikeri alacak
Erzurum Horasan Belediyesi 7 memur alacak

Erzurum Horasan Belediyesi 7 memur alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı