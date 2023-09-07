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Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 21 eylül 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 07 Eylül 2023 01:40, Son Güncelleme : 07 Eylül 2023 01:43
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Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

(2023-02)

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylann Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

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