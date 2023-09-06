Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Mudanya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Mudanya Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2023.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Eylül 2023 11:10, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 11:10
Yazdır
Mudanya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılır. Başvuru için gerekli bilgi ve belge http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

BAŞVURU BELGELERİ

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin:

. Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf )(ıslak imzalı)

. 6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf)(ıslak imzalı)

. Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

. Yayın listesi (Profesör kadrosuna başvuran adaylar başlıca eserlerini ayrıca belirtmelidir)

. 2 adet vesikalık fotoğraf

. İkametgah belgesi

. Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

. Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

. Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)

. Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,

. Akademik unvana atanma yazıları (varsa atama yazısı)

. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

. Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosya (USB kopyalara bilimsel çalışmalar ile birlikte mutlaka YÖK formatlı özgeçmiş eklenmelidir)

o Profesör kadrosu için 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet ad-soyad etiketli USB kopya

o Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet ad-soyad etiketli USB kopya

ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı alacak
Mudanya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Mudanya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 148 sözleşmeli personel alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 148 sözleşmeli personel alacak
Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri 2 uzman yardımcısı alacak

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri 2 uzman yardımcısı alacak