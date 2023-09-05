Kırklareli Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:



Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/ programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır.



Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında bulunan adreslerine, Rektörlük kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgiler aşağıya çıkarılmış olup, sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayınlanacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)



*Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesigerekmektedir.



İSTENEN EVRAKLAR



1.Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademikİlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),



2.Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,



3.Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,



4.İlan tarihi itibari ile düzenlenmiş yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi fotokopileri veya e-Devlet çıktısı (Yüksek lisans/doktora yapıyor olmaşartı bulunan kadrolar için),



5.Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi veya e-imzalı nüshası veya e-Devlet çıktısı (Ön değerlendirme ve değerlendirmeaşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),



6.Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,



7.ALES belgesi fotokopisi,

8.Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),



9.Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması zorunludur.)



10.Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya



NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin web sayfasında yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir.



*Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.



SINAV TAKVİMİ:



Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihi : 05.09.2023 - 19.09.2023



Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 26.09.2023



Sınav Giriş Tarihi : 28.09.2023



Sonuç Açıklama Tarihi : 03.10.2023