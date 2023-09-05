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Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 19 Eylül 2023.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Eylül 2023 11:03, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 11:03
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Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 6 takım USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar

hariç 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

3. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni,

4. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

5. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,

6. Doçentlik belgesi fotokopisi,

7. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,

8. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),

9. Yayınlar,

10. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),

11. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.

12. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 4 takım USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.

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