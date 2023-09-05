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Biruni Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Biruni Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 19 Eylül 2023.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Eylül 2023 10:53, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 10:54
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Biruni Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı " Alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 05.09.2023

Son Başvuru Tarihi : 19.09.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.09.2023

Sınav Giriş Tarihi : 22.09.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 25.09.2023

Sonuçların Açıklanacağı

İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr

* Başvuru Dilekçesi ve Formu

* Yök Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* 2 adet Fotoğraf

* ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı

*Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı

* Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)

*Akademik Personel Aydınlatma Metni

*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

*Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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