Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı 47 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Uludağ Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Uludağ Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde (47) boş sürekli işçi kadrolarına anılan Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasına göre (5) Büro Görevlisi, (10) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, (2) Şoför, (1) Teknisyen ve (5) Destek Personeli, anılan maddenin 2 ve 5'inci fıkrasına göre (1) Avukat, (5) Şehir Plancısı, (2) Mimar, (1) Peyzaj Mimarı, (6) Mühendis, (1) Biyolog, (7) İdari Uzman ile anılan Yönetmeliğin 8'inci maddesinin (c) bendi uyarınca (1) İç Denetçi alımı yapılacaktır.

1) GENEL ŞARTLAR

Giriş sınavında başvuracak adayların;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (A)

bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,

3. KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P94 puan türlerinden asgari puan almaları,

4. Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

2) ÖZEL ŞARTLAR

A) BÜRO GÖREVLİSİ (ARŞİV MEMURU): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

B) BÜRO GÖREVLİSİ (MEMUR): Bu pozisyona KPSS puanı ile dört (4) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi ön lisans programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

C) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1): Bu pozisyona KPSS puanı ile sekiz (8) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Erkek olmak,

2- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına" sahip olmak,

4- 170 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 13'den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85'ten fazla, 70-13=57'ten az olmaması gerekmektedir.)

5- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,

6- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

7- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

8- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (2): Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Kadın olmak,

2- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına" sahip olmak,

4- 160 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla,13'den az olmamak, (Örneğin; 160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75'ten fazla, 60-13=47'ten az olmaması gerekmektedir.)

5- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,

6- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

7- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

D) ŞOFÖR: Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Erkek olmak,

2- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

3- Görevinin gerektirdiği sınıfta en az üç yıl önce alınmış D sınıfı sürücü ve SRC belgesine sahip olmak,

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,

5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

6- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

E) TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

F) DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ): Bu pozisyona KPSS puanı ile beş (5) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

G) AVUKAT: Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

4- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Ğ) ŞEHİR PLANCISI: Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile beş (5) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

3- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

H) MİMAR: Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

3- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

İ) İÇ DENETÇİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2- Halen kamu personeli olmak,

3- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65'inci maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "Kamu İç Denetçiliği Sertifikasına" sahip olmak,

4- Son başvuru tarihi itibari ile 45 yaşını bitirmemiş olmak.

İ) HARİTA MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

3- En az 3 yıl süreli İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifikasına sahip olmak,

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

J) İNŞAAT MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

3- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

K) ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

L) MAKİNE MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Makine Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

M) ÇEVRE MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Çevre Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

3- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

N) PEYZAJ MİMARI: Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

3- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

O) BİYOLOG: Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Biyoloji-Ekoloji Çevre Koruma, Biyolojik Bilimler, Biyoloji-Zirai Bilimler programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

3- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

4- İDARİ UZMAN (1): Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

3- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

P) İDARİ UZMAN (2): Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile dört (4) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

3- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

R) İDARİ UZMAN (3): Bu pozisyona KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan sözlü sınav sonucu ile iki (2) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe-Finansman, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

3) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

4) GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular dijital ortamda 15/9/2023-29/9/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sözlü sınav şeklinde alım yapılacak olan her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı istenen pozisyona başvuran adaydan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört (4) katı aday sınava çağrılacaktır. Sınav ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Sözlü giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 09/10/2023 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Takvimi:

15/09/2023-29/9/2023- Başvuruların Alınması

09/10/2023-13/10/2023- Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü.

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

5) SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

KPSS Puan sıralamasına göre sözlü sınav olarak gerçekleştirilecek sınava, girmeye hak kazanan adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından yukarıda yer alan (a) bendi için 50, (b) ila (e) bentlerinin her biri için 10'ar puan olmak üzere toplam 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekir.

Sınav komisyonu tarafından sınavdan yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir.

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir.

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6) DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

7) SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

8) YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Uludağ Alan Başkanlığının (Odunluk Mahallesi, Liman Caddesi No:11/B Kat:2 Ofis No:12-13 Nilüfer/BURSA) adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atama onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 gün içinde, gerekçeleri ile birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Uludağ Alan Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususular tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.



