Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize öğretim üyeleri alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Doçent kadrosu için 2547 sayılı Kanun'un 24. maddesinde, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2- Başvuru dilekçesi (İnternet sayfamızda yayınlanacaktır)

3- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

4- 2 adet fotoğraf,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden) çıktıları (asılları atama olması halinde göreve başlaması sonrası talep edilecektir) veya onaylı fotokopisi (Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir),

6- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha (Dosyalar dilenirse 1'i Fiziksel olmak üzere diğerleri USB Bellek olarak teslim edilebilir.)

8- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

9- Askerlik durum belgesi, (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

10- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı

11- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı'ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınacak çıktı)

12- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu adresinden alacakları HİTAP Hizmet Dökümü

13- Mal bildirim formu, (Eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) - İnternet Sayfamızda yer almaktadır.

BAŞVURU YERİ

Doçent kadroları için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

