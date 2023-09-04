İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun vc "Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönelmelimin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirlilen akademik birimlere karşılarında belirlilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 04.09.2023

Son Başvuru Tarihi : 22.9.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 25.09.2023

Sınav Giriş Tarihi ; 27.09.2023



Sonuç Açıklama Tarihi



: 29.09.2023



Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: www.gelisim.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

BAŞVURU YERİ: Her bölüm program bağlı bulunduğu Dekanlık Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI;

-Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmakladır )

-2 Adet Fotoğraf. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvunılarda. diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov tr adresinden alınacak "Yükseköğretim Mezun Belgesi" gerekmektedir)

-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvıınılarda. diplomanın aslı ya da wwwtl»kiyı:. gov.tr adresinden alınacak "Yükseköğretim Mezun Belgesi" gerekmektedir)

-Lisans Transkript Belgesi (Şahsen veya posta ile başvurularda trnnskriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir)

-ALES Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kutulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmekledir)

-YÖK Formatlı özgeçmiş

-SGK 4A Hizmet Dökümü (YÖK'ün yayınladığı ALES'ten muaf olan programlara yapılacak başvurular için gereklidir).

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve "öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak /Mamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 04.09.2023



Son Başvuru Tarihi : 22.09.2023



On Değerlendirme Tarihi : 25 09 2023



Sınav Giriş Tarihi : 27.09.2023



Sonuç Açıklama Tarihi : 29 09 2023



Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: www.gelisim.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.



BAŞVURU YERİ: Her bolüm program bağlı bulunduğu Dekanlık Müdürlüğe başvuru yapacaktır

BAŞVURU EVRAKLARI;

-Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.-2 Adet Fotoğraf

.Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiyc.got tr adresinden alınacak "Yükseköğretim Mezun Belgesi" gerekmektedir).

-Lisans Transkript Belgesi (Şahsen ve posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).

-Yüksek Lisans öğrenci Belgesi veya Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, belgenin aslı ya da www lıırkjyç upv (r adresinden alınacak "Yükseköğretim Mczunöğrvncı Belgesi" gerekmekledir)

.ALES Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).

-YÖK Formatlı özgeçmiş