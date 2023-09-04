İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'' ve "İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Ölçütleri" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklan yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirlilen şanları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adcı fotoğraf YÖK formaılı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönelimlerinde devam eden ve bilen doktora ve yüksek lisans çalışmalarını. Üniversite Yönelimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren I (bir) adeı basılı fiziksel dosya ve 7 (yedi) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formcunda) CD/USB Haslı belleğe aklatılmış şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmalar gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf YÖK forınatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan I (bir) adet basılı fiziksel dosya ve 5 (beş) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF fonnatında) CD/USB Flash belleğe aktarılmış şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; kadro başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora/lıpta uzmanlık/sanatıa yeterlilik belgesi (mezuniyet belgesinin astı veya noter onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan I (bir) adet basılı fiziksel dosya ve 5 (beş) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF fonnatında) CD/USB flaşlı belleğe aklatılmış şekilde ilan edilen dekanlık ya da müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Dekan hk/Müdürlüklere şahsen yapılması gerekmekledir. Posta ve internet üzerinden yapılım başvurular kabul edilmez.

Duyuru Başlama Tarihi : 04 09.2023

Son Başvuru Tarihi : 22,09,2023

Duyurulur.

Kadro detayları www^£İisim^ujr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok,

No:1 Avcıfcır/tsıanbıl - Tel: 0212 422 70 00

(*): 18.05.2021 tarih vc 514X5 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ' Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Umulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. Adaylardan İngilizceden tunumu istenecektir.



