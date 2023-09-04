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Altınbaş Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Altınbaş Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 18 Eylül 2023.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Eylül 2023 14:48, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 08:37
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Altınbaş Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

04.09.2023 tarihli ve 32299 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız içeriğinde revize yapılarak aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

Not: Başvuru Koşulları 04.09.2023 tarihli ve 32299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer almaktadır

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Başvuru dilekçesi (Resmi Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı)

2. Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

3. 2 Adet Fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. ALES Belgesi (barkodlu veya noter onaylı)

6. Diploma fotokopileri ve Resmi Transkriptler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur)

7. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

8. Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alınan, çalışma süresini ve görevini belirten yazı)

9. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (barkodlu veya Noter Onaylı)

10. İkametgah Belgesi (e-Devletten alınabilir.)

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Başvuru Tarihi : 04.09.2023

Başvuru Bitiş Tarihi : 18.09.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.09.2023

Sınav Tarihi : 22.09.2023

Sonuç İlan : 25.09.2023

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