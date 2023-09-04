İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:



DÜZELTME İLANI



04.09.2023 tarihli ve 32299 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim Üyesi ilanımızdaki kod 1'de yer alan açıklama aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.



ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI



İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

"2547 sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri"nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yayınlarını, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile;

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile,

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve adli arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 18.09.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/İstanbul