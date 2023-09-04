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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 18 Eylül 2023.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Eylül 2023 13:44, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 13:44
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dalına 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 18.09.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese başvurusunu yapmalıdır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere ve sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun Kod/Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir. Örnek dilekçeye web sayfasında ulaşılabilir. )

2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.

3- 1 adet Fotoğraf.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi.

5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti asıl veya onaylı suret olarak).

6- Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.

7- Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES Sonuç Belgesi.

8- YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.

10- Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv kaydı olmadığına dair belge

11- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu kararları esastır.

Başvuru Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/İstanbul

Sınav Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi : 04.09.2023

Son Başvuru Tarihi : 18.09.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 21.09.2023

Sınav Giriş Tarihi : 25.09.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 06.10.2023

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