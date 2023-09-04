Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diplomalar noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, transkript ile yabancı dil belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sok. No:27 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 82)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi : 04.09.2023

Son Başvuru Tarihi : 18.09.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 22.09.2023

Sınava Giriş Tarihi : 27.09.2023

Sınava Giriş Saati : 10:00

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.10.2023

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.demiroglu.bilim.edu.tr

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.