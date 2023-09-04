Ardahan Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alacak

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

A. GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

5. 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan; öğrenim düzeyinden ve bölümlerden mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri (özel şartları) taşımak ve belgelendirmek.

9. 2022 yılı KPSS (B) grubunda lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, engelli personel alımı için E-KPSSP2 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puan türünde geçerli, başvurduğu pozisyon için istenilen asgari puana sahip olmak.

10. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumunda sözleşmeli pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak.

11. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

12. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

13. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini mutlaka başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

14. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

15. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

16. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

B. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1-Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla başvuruda tüm sorumluluk adaya aittir. Postada olabilecek gecikme, evrak kaybolması yada evrakların eksik teslim edilmesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz. Süresi içinde yapılmayan başvurular veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: Başvuru süresinin son günü 17.00'a kadar başvuru alınacaktır. Posta ile yapılan başvuruda Üniversitemiz evrak kayıt birimince yapılacak kayıtlar esas kabul edilecek olup başvurunun son günü saat 17.00'dan sonra kayda giren başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Şahsen ya da posta yoluyla başvuru dışında yapılan (e-mail, fax, telefon, internet kanalı ve ödemeli kargo/posta vb.) müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden çok kadroya başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvuruları iptal edilecektir.

C.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru formu (Islak İmzalı), (www.ardahan.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2-Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi.

4- Mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devletten alınan karekodlu belge.

4-Sertifika. (Sertifika şartı istenen pozisyonlar için yapılan başvurularda)

5-2022 E-KPSSP2, KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (karekodlu)

6-Deneyim belgesi (Teknisyen pozisyonları için yapılan başvurularda)

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

8-Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

9-İlan tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Pozisyonlarına Başvuranlar için)

10- Fotoğraf, (Başvuru Formuna Yapıştırılacaktır.)

Ç. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

3. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, E-KPSS2 ve 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl diğer adaylar yedek (yedek listede yer alan adayların hakları ilan yılının sonuna kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) olarak kabul edilecektir.

4. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Ardahan Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.ardahan.edu.tr) son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan, istenilen belge ve bilgileri eksik veya yanlış ibraz edenlerle yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu sebeple ve bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, belgelerini teslim edip göreve başlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine Ardahan Üniversitesi resmi internet sayfası www.ardahan.edu.tr adresinde duyurulan yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacağından, adaylar yerleştirme duyurularına ilişkin bilgilere Ardahan Üniversitesi resmi internet sayfasını (www.ardahan.edu.tr) takip ederek ulaşabilecektir.

7. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. Bu durum karşısında kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

9. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

D. DİĞER HUSUSLAR:

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2. İlanda yer alan pozisyonlara başvuruda bulunan adaylar Üniversitemizin Ardahan ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartını kabul etmiş sayılır.

3. Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Üniversitemizce kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

E. İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, https://pedb.ardahan.edu.tr internet adresi ve aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşabilir.

Telefon: 0478 211 75 19, e-Posta: [email protected]

Adres:

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Rektörlük Hizmet Binası, Kat 3 Çamlıçatak Mevkii, PK 75002, Merkez/ARDAHAN