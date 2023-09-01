İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim elemanı alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 12 Eylül 2023.
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 01 Eylül 2023 19:20, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 19:20
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.