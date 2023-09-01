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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Son başvuru tarihi 12 Eylül 2023.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 01 Eylül 2023 19:03, Son Güncelleme : 01 Eylül 2023 19:03
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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi : 29.08.2023

Son Başvuru Tarihi : 12.09.2023

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

* Fotoğraflı özgeçmişlerini,

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00

İlan olunur.

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