İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Son Başvuru tarihi 15 Eylül 2023.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve
30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını
düzenleyen 4-7.
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan
Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'ne tam gün statüde
çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri,
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış
bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen
ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı
bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
BÖLÜM: Fizik Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR: Atomik Moleküler ve Optik fizik deneyleri konularında deneyimli
olmak. Kuantum teknolojileri konusunda uluslararası saygın dergilerde yayınlar
yapmış olmak.
Yurt dışında üniversitelerde araştırmacı olarak çalışmış olmak. Saygın toplantılarda
davetli konuşmalar vermiş olmak. Uluslararası ortak araştırma projelerinde yer
almış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve
ders verebilmek.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara