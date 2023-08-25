Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge'sinde istenen şartları sağlamaları gerekir.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.

3) Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge"sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik ünvanını Üniversitelerarası Kurul'ca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurul'ca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

a) Profesör Kadroları İçin;

1) Bir Adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu). e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.

2) 6 (altı) adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).

b) Doçent Kadroları İçin;

1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu). e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.

2) 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil belgesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).

c) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;

1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopileri, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu). e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler de kabul edilecektir.

2) 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD (Nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).

GENEL AÇIKLAMALAR

1) Adaylar başvuru dilekçesinde (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3429/formlar), duyuru ilan numarasını mutlaka belirtip dilekçeyi eksiksiz doldurmalıdırlar.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler, birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

3) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler başvuramazlar.

4) Kamu kurumunda çalışan adayların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı/karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde görev yapmakta olan adaylar hariçtir).

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

6) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7) Başvuruda istenen belgelerin noter onaylı olması zorunlu değildir (Kurum onaylı belge örnekleri veya karekodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir).

8) İdarenin gerekli görmesi halinde ilanın başvuru sürecinde değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup başvuru süresi 15'inci günün mesai saati sonunda (Saat 17.00'de) biter. Süresi içinde ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular geçersiz olacaktır. Adaylar şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunabilirler. Eksik belgeli başvurulardan veya postada yaşanacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

10) Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

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