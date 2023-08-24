Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

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KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web adresinden alınabilir.)

2- Özgeçmiş,

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

5- Lisans Transkripti (onaylı)

6- ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

7- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)

8- Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge)

9- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)

11- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge

12- Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler

13- Tecrübe şartı ile ilgili güncel tarihli SGK çıktısı ile birlikte onaylı belge

14- Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

15- İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü öğrenim gördüğüne dair öğrenci belgesi. Öğrenci belgesinde ilgili alan belirtilmediği takdirde, o alanda lisansüstü öğrenim gördüğüne dair güncel tarihli resmi yazı. (Araştırma Görevlileri için)

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurunun şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.

4- Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7- İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanı" her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir.

8- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

9- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir.

10- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

İlan Olunur. 8541/1-1