Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 7 eylül 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Ağustos 2023 02:20, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 02:33
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 23, 24, 26, 31. ve 50/d maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır."
Kriterlere "https://www.yok.gov.tr/akademik/atanma-kriterleri" sayfasından ulaşılabilir.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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