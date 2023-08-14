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KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 29 ağustos 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 14 Ağustos 2023 00:37, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2023 00:54
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KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), yabancı dil sınav belgesi, lisans belgesinin onaylı örneği, yüksek lisans belgesinin onaylı örneği, doktora/uzmanlık belgesinin onaylı örneği, doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör başvuruları için) ile İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

İlk Başvuru Tarihi : 14.08.2023

Son Başvuru Tarihi : 29.08.2023

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