Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 86 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden: 86 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Merkez Müdürlüğümüz teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 86 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1- GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

2- KPSS PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ

a) BÜRO PERSONELİ (ANK-BÜRO) Ankara 1

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi ile İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (1): Ankara (1).

b) BÜRO PERSONELİ (İST-BÜRO) İstanbul 5

Bu pozisyonda 5 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi ile İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (5): İstanbul (5).

c) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ERKEK (ANK-KGGE) Ankara 15

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

10. En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu (5414.02-5414.09) gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (15): Ankara (15).

ç) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ERKEK (İST-KGGE) İstanbul 15

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

10. En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu (5414.02-5414.09) gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile)

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (15): İstanbul (15).

d) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADIN (ANK-KGGK) Ankara 5

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. . Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Kadın olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

7. Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)

8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

10. En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu (5414.02-5414.09) gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü)

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (5): Ankara (5).

e) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADIN (İST-KGGK) İstanbul 5

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Kadın olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

7. Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.)

8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

10. En az fiilen 60 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devlet alınacak meslek kodunu (5414.02-5414.09) gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü).

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (5): İstanbul (5).

f) DESTEK PERSONELİ ERKEK (ANK-TMZE ) Ankara 13

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. En az fiilen 60 gün "9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)", "9112.06 Temizlik Görevlisi" veya "9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)" "9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)" meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (13): Ankara (13).

g) DESTEK PERSONELİ HAVUZ (ANK-TMZH ) Ankara 3

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyonda istihdam edilecek personel havuz temizliği, çevre, iç ve dış mekan temizliğinde çalıştırılacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Havuz Suyu Operatörlüğü Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu belge)

5. Mesleğini yapması ve havuz kimyasal ürünleri ile çalışması için gerekli bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak, görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

6. En az fiilen 30 gün "9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)", "9112.06 Temizlik Görevlisi", "9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)" "9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)" veya "9129.01 Havuz Görevlisi", "9129.03 Havuz Suyu Operatörü" meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

7. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (3): Ankara (3).

h) DESTEK PERSONELİ ERKEK (İST-TMZE) İstanbul 15

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu

bulunmamak,

5. En az fiilen 30 gün "9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)", "9112.06 Temizlik Görevlisi" veya "9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)" meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (15): İstanbul (15).

ı) DESTEK PERSONELİ KADIN (ANK-TMZK ) Ankara 4

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Kadın olmak,

4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5 En az fiilen 60 gün "9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)" veya "9112.06 Temizlik Görevlisi" meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (4): Ankara (4).

j) DESTEK PERSONELİ KADIN (İST-TMZK) İstanbul 5

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Kadın olmak,

4. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. En az fiilen 30 gün "9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)" veya "9112.06 Temizlik Görevlisi" meslek kodlarında çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek,

6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Başvuru Yapılabilecek İl ve Kontenjan (5): İstanbul (5).

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular elektronik ortamda 14/08/2023 günü başlayacak ve 28/08/2023 saat 18:00'de sona erecektir.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu -İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yalnızca elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirecek ve şahsen, posta/kargo yoluyla veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir,

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,

4. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

4- DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3'üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir,

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır,

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları için sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek aday listesi Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanacaktır.

2. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

3. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

İlanen duyurulur.

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