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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ağustos 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 09 Ağustos 2023 03:07, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 03:21
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Elemanları alınacaktır.

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diplomasının noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı (Yazarlar Sok. No:17 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: 0212 273 26 90-91)'na, Florence Nightingale Hastanesi

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sok. No:27 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: 0212 275 75 82)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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