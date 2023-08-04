Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 ağustos 2023
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
GENEL ŞARTLAR
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından en az 85, diğer bölümlerde 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak. Yabancı dil şartı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. Özgeçmiş
2. Dilekçe
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi, Yüksek Lisans ve Doktora ile ilgili)
7. Yabancı Dil Belgesi
8. Doktora Belgesi
9. ALES Belgesi
10. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 04.08.2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 18.08.2023
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 22.08.2023
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 25.08.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 28.08.2023
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ADRESİ:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü
Tıp Fakültesi Dekanlığı- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad.
No:32 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: (216) 500 40 22 - (216) 500 42 92 - (216) 500 41 51<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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